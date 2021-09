Nouvelle construction unifamiliale en région liégeoise

Cette semaine, Cédric et Virginie s’arrêtent en région liégeoise pour découvrir la nouvelle construction de Benjamin et Elodie. L’envie première du couple était d’orienter les pièces de vie en fonction de la course du soleil. Chaque espace profite donc d’un ensoleillement stratégique à chaque moment de la journée. Cette maison contemporaine offre un confort et une sérénité à la famille de par les choix des matériaux et des couleurs.