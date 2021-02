Nouvelle construction respectueuse de son environnement

Cette semaine, Cédric et Virginie découvrent la maison de Céline et Lucas ! Le couple a choisi une décoration sobre pour leur intérieur mais des petites touches de couleurs viennent réchauffer l’atmosphère de la nouvelle construction. La maison accueille à la fois le quotidien de cette jolie famille mais également deux cabinets dentaires, un bel exemple de ce qu’il est possible de faire pour marier un environnement professionnel et familial ! L’autosuffisance énergétique de leur logement leur tenait à cœur, la maison répond aux normes Q-Zen et accueillera bientôt des panneaux solaires.

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée