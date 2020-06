Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Cette semaine, c’est au pays de Herve que Cédric et Virginie vous donnent rendez-vous ! Au programme : découverte d’une nouvelle construction lumineuse et confortable mais surtout économe en énergie. Tout a été pensé : panneaux photovoltaïques, toiture végétale, orientation des pièces de vie, isolation… Cette maison très géométrique dans sa décoration est le lieu idéal pour accueillir cette jolie petite famille !

Découverte de ce B&B en plein centre de Bruxelles pas comme les autres ! Suite à son déménagement, Luc, artiste peintre et plasticien, a décidé de transformer son ancien appartement en B&B. Luc a laissé des éléments de son ancien atelier, du matériel, des œuvres, ce qui donne une ambiance particulière au lieu. Découverte !

Nouvelle construction lumineuse et économe en énergie - © Tous droits réservés

Les Ateliers de Broqueville

Derrière les Ateliers de Broqueville se cachent Arnaud et Guillaume, deux passionnés de bois et d’idées originales ! Ils créent, restaurent des mobiliers, décorations pour sublimer votre intérieur. Les clients réguliers leur laissent très souvent carte blanche pour finalement découvrir un résultat unique et novateur. Formés auprès d’artisans, leur imagination est la seule limite !