Nouvelle construction contemporaine sur les hauteurs de Liège

Ce samedi, Cédric et Virginie vous ouvrent les portes d’une nouvelle construction située sur les hauteurs de Liège fabriquée principalement en bois et en moellons.

Les propriétaires souhaitaient préserver leur intimité et ont donc opté pour une façade fermée à l’avant. Côté arrière par contre, on retrouve de larges baies vitrées pour profiter au maximum des extérieurs et de la belle luminosité. Découverte de ce beau projet épuré et très contemporain!

A voir ce samedi 28 septembre à 20h20 sur La Une.