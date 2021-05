Métamorphose d'une maison moderniste des années 50

Découverte il y a peu dans notre émission, la designer Joan nous ouvre les portes de sa jolie maison et vous la présente avec Cédric et Virginie ! La villa d’origine est influencée par le style Bauhaus mais Joan et son mari l’ont rénové pendant deux ans pour la transformer à leurs goûts : lumineuse et épurée. Située dans un cadre de verdure exceptionnel, la maison est ouverte vers l’extérieur grâce à ses grandes baies vitrées. L’utilisation de matériaux naturels et les jeux de transparence à l’intérieur amènent une atmosphère particulière.