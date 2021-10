Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent à Lasne pour découvrir une maison à mi-chemin entre sculpture et architecture ! Pierre et Fabienne, les propriétaires, avaient à cœur d’intégrer la nature à leur projet. La bâtisse se fond donc dans le décor dans un jeu de formes pour sublimer son environnement. La gestion des énergies était également importante pour le couple qui a choisi de rendre cette maison Q-Zen, les impératifs écologiques et énergétiques ont guidé le projet. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.

La Namufacture Maison Q-Zen contemporaine sculptée dans son environnement - © Tous droits réservés Situé dans le centre de Namur, Namufacture et ses artisans ont pour objectif de transformer des anciens matériaux récupérés, cassés, délabrés en nouvel objet pratique et design. Le but ? Sensibiliser à la commercialisation responsable, redonner une chance aux objets jetés et présenter le travail des artisans locaux. Et pour les plus manuels d’entre vous, des ateliers récup’ sont proposés !

Gîte la Siroperie à Antheit – adapté aux personnes à mobilité réduite Maison Q-Zen contemporaine sculptée dans son environnement - © Tous droits réservés Située entre Namur et Liège, une ancienne siroperie a repris vie grâce à un couple de passionnés, Monique et Bernard. Tous les deux retraités, ils ont transformé un ancien atelier rural en un gîte accessible à tous ! La situation de plain-pied et les aménagements du gîte ont été pensés pour permettre aux personnes en situation de handicap d’en profiter. Et la siroperie du village reprend du service !

Il y a un truc : fabriquer un range-bûches Maison Q-Zen contemporaine sculptée dans son environnement - © Tous droits réservés Cette semaine, Amandine et Robert pensent à vos soirées d’automne et vous confectionnent un ensemble pour poêle à bois. Vous pourrez y ranger vos bûches, y pendre vos outils et profiter d’un bon feu de bois !