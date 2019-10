Chaque matériau est pensé pour agrandir l’espace tout en gardant les traces du passé de ses ancêtres. Le chaud et le froid s’y mélangent parfaitement grâce à l’utilisation du bois et du micro-béton.

Ce samedi, Serge Anton nous fait découvrir sa maison rénovée dans les Ardennes françaises. Ce photographe de profession a rénové une habitation du siècle passé en une villa rétro et tournée vers la nature.

Très belle petite maison pour jeune famille décorée avec goût à budget serré

Maison "Mon Désir" du photographe Serge Anton dans le nord de la France - © Tous droits réservés

Partons à la rencontre d’une jolie famille à Court-Saint-Etienne et de son habitation digne d’un magazine de décoration. Son secret ? Une rénovation et une décoration à petits prix. Bérengère parcourt les sites internet et les catalogues de décoration pour trouver la bonne idée pendant que son mari, Thierry, passe à l’action. Si vous êtes à la recherche d’astuces pour votre maison, ne ratez pas leur portrait ce samedi sur la Une !