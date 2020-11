Maison moderniste transformée en habitation kangourou

Cette semaine, Cédric et Virginie ont rendez-vous avec Frédéric et Dominique et leur maison ! Datant de 1962, le bâtiment a initialement été construit par Lucien Engels selon son style originel. Le couple a donc souhaité agrandir et rénover la maison tout en gardant la patte de l’architecte et son esprit novateur a parfaitement été reproduit. Mais la particularité de la bâtisse vient de sa séparation en deux logements, celui du couple et de leur petit garçon au premier étage et celui de la maman du propriétaire au rez-de-chaussée. Une belle occasion de découvrir les spécificités des habitats kangourou. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

