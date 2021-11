Maison évolutive parfaitement intégrée dans son environnement

Cette semaine, Cédric et Virginie s’arrêtent chez Monique en province de Luxembourg pour découvrir sa maison ! Fan d’architecture et de décoration, la propriétaire avait à cœur de vivre dans un habitat design mais en accord avec la nature. Sa construction a donc été influencée par l’orientation et l’ensoleillement pour optimiser les surfaces vitrées. Le projet a également été réfléchi pour être évolutif, les chambres peuvent facilement être transformées en pièces de vie en fonction de la situation de la famille.