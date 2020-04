Vivre dans une maison écologique, esthétique et pour un petit budget ? Tout le monde en rêve, Urban architectes l’a fait ! Avec sa Light House, les architectes namurois proposent des maisons fabriquées en atelier et assemblées sur place. Cédric et Virginie partent donc à la rencontre de ce nouveau genre de maisons et relèvent ses particularités pour vous aider, peut-être, à vous laisser tenter par ce type de logement.

Direction Bruxelles et sa somptueuse avenue Molière ! Une impressionnante maison de maître vous ouvre ses portes et même ses chambres. " Suites 124 " est une bâtisse originale de 1926 mise au goût du jour pendant quatre années de travaux. Le challenge de cette rénovation ? Apporter de la lumière tout en conservant le charme des lieux, comme son magnifique escalier en marbre. Quatre suites sont à votre disposition !

Aurélie est l’heureuse propriétaire de cette belle ancienne grange, depuis lors rénovée pour elle. En besoin d’un logement adapté pour les personnes à mobilité réduite, Aurélie et ses parents se sont entourés d’un architecte, Vincent Caussin et un architecte d’intérieur, Antonio Santos (Santos Design). Ensemble, ils ont réfléchi à tous les aménagements nécessaires !

Un espace wellness dans son jardin

Maison écologique et esthétique pour un tout petit budget - © Tous droits réservés

Vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter aménager un coin wellness dans vos habitations, et plus particulièrement en extérieur. Nous faisons donc le point sur les dernières tendances et vous livrons nos conseils et astuces !