Cette semaine, Cédric et Virginie s’arrêtent à Namur pour découvrir la maison de Emilie ! Vieille des années 1970, Emilie décide de la rénover entièrement en 2014 avec le souhait de préserver le caractère et l’atmosphère d’origine. Grâce à ses grandes baies vitrées, la maison est orientée vers la nature environnante. Ces ouvertures valorisent les jolies vues mais également les gains d’énergie. Le débordement continu de la toiture y est aussi pour quelque chose, il empêche les surchauffes en été et protège l’habitation en hiver. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Un chalet typique des Vosges pour une famille de Belges Maison de campagne transformée en habitation - © Tous droits réservés Vous n’avez jamais eu autant envie de sortir de chez vous et prendre l’air ? Nous avons la solution : faire un tour dans les Vosges pour profiter de la montagne. Niché sur un flanc, le chalet " Le Paradis Blanc " vous offrira un moment cocooning et reposant au cœur de pièces chaleureuses et joliment décorées. La combinaison parfaite pour passer un bon week-end en famille !

Tilt - un duo de créateurs Maison de campagne transformée en habitation - © Tous droits réservés TILT, c’est l’abréviation de " Things I Love Today ", et c’est le nom de cette boutique située à Bruxelles. Ses propriétaires, Laetitia et Patrick, sont tous deux passionnés de déco. Ils vous proposent leurs créations ainsi que quelques objets de leur sélection, le tout dans un univers original et très coloré !

Il y a un truc : Table de salon en carreaux de ciment Maison de campagne transformée en habitation - © Tous droits réservés Les carreaux de ciment reviennent beaucoup dans nos intérieurs et ont conservé leur charme à travers les années. Cette semaine Robert et Valentine ont d’ailleurs décidé de créer une jolie table de salon en surfant sur la tendance des carreaux de ciment !