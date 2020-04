Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Cette semaine, nous vous emmenons du côté de Huy pour découvrir une nouvelle construction au style très contemporain. La difficulté principale du projet était le terrain fort pentu et difficile d’accès lors du chantier. Un défi relevé brillamment avec cette habitation épurée et lumineuse, notamment grâce aux larges baies vitrées qui offrent une jolie vue sur les extérieurs.

Construits sur pilotis au-dessus d’un lac bordant la rivière de la Molignée, non loin de l’Abbaye de Maredsous, ces 6 petits chalets sont l’endroit idéal pour vous offrir un week-end romantique au calme et au centre de la nature. Découverte…

Les origamis d’un artiste plieur

Maison contemporaine longeant le 'Mur de Huy’ - © Tous droits réservés

Dewi est passionné d’origamis depuis plus de 10 ans. Quotidiennement, il plie papiers et tissus pour leur donner des formes étonnantes tout droit sorties de son imagination. Découverte d’un savoir-faire méconnu et captivant.