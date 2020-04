Maison contemporaine et compacte à toiture plate

Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent découvrir une nouvelle construction du côté de Rhode-Saint-Genèse. La difficulté du projet était d’optimiser au mieux le terrain de 8 ares qui présentait une dénivellation de +/- 3 mètres. Défi réussi avec cette habitation au look très contemporain, notamment à l’extérieur grâce aux larges baies vitrées et à la toiture plate. A l’intérieur, on observe plusieurs détails modernes comme les touches lumineuses présentes dans toutes les pièces ou encore le béton lissé au sol. Visite…

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée