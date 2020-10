Maison contemporaine auto-suffisante

Cette semaine, Cédric et Virginie nous emmènent à Lasne découvrir la maison passive de Anne et Denis ! Aimant les challenges, le couple a décidé de construire lui-même cette maison et 7 ans après, il en est toujours autant satisfait. La maison construite en ossature bois produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme et ce grâce à plusieurs systèmes : chauffe-eau thermodynamique, puits canadien hydraulique, toiture photovoltaïque, hotte à recyclage… De quoi s’inspirer pour rendre sa maison à énergie positive !

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée