Cette semaine, Cédric et Virginie vous ont préparé la visite d’une maison originale ! Sa forme trapézoïdale attire l’œil des promeneurs et en fait une maison atypique. Alors que l’intérieur de la maison a été enveloppée de plaques de plâtre, l’extérieur se compose de panneaux fibro-béton pûrement esthétiques. Une architecture audacieuse, contemporaine offrant tout de même une certaine performance énergétique et un confort de vie pour la famille qu’elle abrite.

Rénovation d'un ancien glacier au style vintage et récup

Maison à la forme très originale en ossature bois - © Tous droits réservés

L’été est bientôt là et les glaciers reprennent doucement leurs activités ! C’est le cas de Sophie et Yves, qui ont remis cet ancien glacier au goût du jour pour satisfaire les nouveaux clients et surtout ceux de l’époque, peut-être déjà là en 1936. Et pour ce faire, Sophie a laissé parler sa deuxième passion : chiner et restaurer de beaux objets et mobiliers. C’est donc sans surprise que la décoration du couple soit 100% récup et vintage !