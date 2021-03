Cette semaine, Cédric et Virginie découvrent un nouveau loft à Tournai ! Célestin et Thibaut ont craqué pour cet appartement installé dans une ancienne imprimerie. Les architectes du projet souhaitaient mettre en valeur le patrimoine avec la préservation des belles façades et des toitures tout en apportant une touche de modernité. La rénovation s’est faite de la manière la plus écologie possible : panneaux solaires pour les parties communes, système de récupération d’eau de pluie, triple vitrage, bonne isolation… L’aménagement du loft a été assuré par Célestin, qui s’est découvert une nouvelle passion pour la décoration urbaine et industrielle. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Romy Design Studio Loft dans les anciennes imprimeries Desclée à Tournai - © Tous droits réservés Spécialisée dans le design industriel, Romy Di Donato propose des objets de décorations surprenants ! Le chanvre industriel fait partie de ses plus grandes découvertes, elle propose des panneaux acoustiques uniques et tournés vers la nature. En 2013, elle créé son propre studio de design industriel : Romy Design Studio. Les demandes de ses clients et les produits écologiques occupent la place centrale de son art !

Maison verticale nichée au cœur de la jungle Néo-Zélandaise Loft dans les anciennes imprimeries Desclée à Tournai - © Tous droits réservés Nous vous proposons un voyage hors du commun, traversant les océans, c’est cette fois en pleine jungle de la Nouvelle-Zélande que nous retrouvons la maison Blackpool. Son architecture a été dessinée pour épouser la forme d’un terrain à l’état sauvage, au plus près de la nature. Bien qu’austère vue de l’extérieur, elle propose un intérieur agréable et chaleureux, sous une hauteur de plafond théâtrale.

Le gîte les Saules à Oteppe Loft dans les anciennes imprimeries Desclée à Tournai - © Tous droits réservés Besoin de vous évader un peu ? Découvrez ce joli gîte à Oteppe ! Les saules de la propriété ont donné leurs noms au logement et apportent une paisible sérénité. Vieille de la fin du 19ème siècle, cette fermette a conservé son caractère grâce à la conservation de certains éléments comme les magnifiques poutres et les murs de pierres de la pièce de vie. Et pour les plus friands, un espace bien-être privatif avec piscine et sauna vous y attend. Découverte !

Il y a un truc : Osez la couleur ! Loft dans les anciennes imprimeries Desclée à Tournai - © Tous droits réservés Cette semaine, Robert et Valentine s’attaquent à la couleur de vos intérieurs ! Ils vous donneront toutes leurs petites astuces et vous conseilleront au mieux pour réussir votre peinture et créer votre cadre coloré à partir de tissu.