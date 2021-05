Lifting assuré pour cette maison brabançonne du début du 19ème siècle

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Cette semaine, Cédric et Virginie vous présentent la rénovation réussie d’une maison brabançonne du début du 19ème siècle ! A l’origine, cette bâtisse était simplement carrée, deux annexes sont venues l’agrandir pour offrir un plus grand espace de vie à la famille. Le mélange de l’ancien avec les nouveaux matériaux plus contemporains donnent une nouvelle dimension à la maison tout en respectant son histoire. La décoration intérieure permet également de sublimer les éléments d’origine, ce qui amène une atmosphère particulière au lieu.