Le Co-housing urbain Tivoli

Cette semaine, Cédric et Virginie sont à Bruxelles et plus précisément au cœur du quartier durable " Tivoli " pour vous présenter un projet de co-housing solidaire ! Le bâtiment accueille 9 logements et surtout, deux espaces communautaires et polyvalents pour rassembler les locataires. La structure en béton permet de moduler indéfiniment les ouvertures alors que les multiples accès redessinent la bâtisse. Un endroit de partage au plein centre de la capitale !