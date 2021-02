Cette semaine, Cédric et Virginie ont aussi décidé de mettre le cinéma belge à l’honneur. Les Magritte du Cinéma s’invite chez vous à travers notre émission ! Pour l’occasion, Jean-Jacques et Anne-Françoise nous ont ouvert les portes de leur maison de week-end, transformée depuis peu en un gîte super design. Passionné d’automobile et d’affiches publicitaires, le couple a décidé d’exposer ses trouvailles. La bâtisse prend parfois des allures de galerie d’art ! Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Le Home Cinéma La Villa Rustica à Lustin - © Tous droits réservés Regarder un film comme au cinéma sans sortir de chez soi ? C’est possible grâce à un bon Home Cinéma ! Nous ferons le tour des installations existantes et vous ferons découvrir les nouveautés, toutes plus innovantes les unes que les autres. Il ne vous restera plus qu’à vous détendre dans votre fauteuil, n’oubliez pas de sortir les pop-corn !

L’hôtel 123 Sébastopol à Paris La Villa Rustica à Lustin - © Tous droits réservés Le 123 Sébastopol est un hymne au cinéma, aux films et aux artistes qui ont contribué à donner ses lettres de noblesse au septième art. Chaque étage y porte le nom d'une personnalité du cinéma contemporain qui a participé à la décoration des chambres dans le but de créer un décor unique et personnalisé, de quoi en prendre plein les yeux tout en variant les plaisirs.

Il y a un truc : Spécial cinéma La Villa Rustica à Lustin - © Tous droits réservés A défaut de pouvoir se rendre dans les salles obscures, Valentine et Robert ont décidé de ramener un peu de cinéma dans leurs intérieurs. Ils vous montreront comment fabriquer vous-même une lampe originale grâce à une vieille bobine de film !