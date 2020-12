L'Ardenne Autrement !

Pour la dernière émission de l’année, Cédric et Virginie rassemblent de nouveau toute l’équipe d’Une Brique pour une émission plus cocooning. L’endroit de rendez-vous s’y prête plutôt bien puisqu’il s’agit d’un joli gîte au milieu des champs en Ardenne ! Le projet familial est né de la passion de Benoit, le papa, pour les produits régionaux. Chef cuisinier reconnu, il souhaitait partager le terroir de la région avec ses hôtes. Une table d’hôtes, 4 chambres confortables, une suite avec jacuzzi et un espace wellness extérieur viennent s’ajouter à l’espace de vie chaleureux. Un magnifique lieu de rendez-vous pour terminer l’année !

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée