Kindadom : transformation d'un ancien château d'eau

Pour la dernière de la saison, Cédric et Virginie vous emmènent dans un endroit spécial : le Gîte Kindadom ! Tout commence avec l’achat d’un ancien château d’eau par le couple de propriétaires : Frédéric et Aléna. Il ont alors eu un projet fou : réhabiliter l’endroit en en faisant un gîte atypique et ludique où les enfants sont rois. Salle de jeux, entrée de chambre cachée, Toboggan, escaliers originaux, piscines colorées… chaque pièce est dédiée aux plus jeunes !

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.

Les sculptures en papier de Margaux Baert

© Tous droits réservés Pendant ses études artistiques, Margaux Baert découvre le travail du papier qui ne l’a plus jamais quitté. Depuis, l’artiste découpe, plie et assemble une multitude de bouts de papier pour en faire de jolies œuvres graphiques, tantôt poétiques, tantôt réalistes. Découverte de son univers !

Le Six Senses à Phuket

© Tous droits réservés A la recherche d’une destination idyllique ? Nous avons ce qu’il vous faut : bienvenue dans le magnifique hôtel Six Senses Yao Noi, près de Phuket, en plein cœur de la nature et dans un cadre paradisiaque. A l’intérieur, la décoration se veut typique et respectueuse de l’environnement avec des matériaux nobles comme le bois. Dépaysement garanti !

Il y a un truc : Portique décoratif pour Noël

© Tous droits réservés It’s beginning to look a lot like Christmas… Vous avez déjà décoré votre maison? Amandine et Robert se mettent dans l’ambiance des fêtes et vous présentent leur propre version du sapin de Noël, un portique décoratif réutilisable à l'infini.