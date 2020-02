Grange du 18ème siècle transformée en un gîte contemporain

Cédric et Viginie vous emmènent à Durnal pour découvrir cette ancienne grange du 18ème siècle rénovée en un magnifique gîte contemporain, The Kubik Farm. Vous avez maintenant la possibilité de loger là où se trouvaient paille et mangeoire ! La rénovation n’a pas été simple étant donné les contraintes que supposent la transformation d’une grange : 4 murs à garder, terrain en pente, rue à caractère rural. Les architectes ont réussi à conserver le charme et l’esprit de la grange en extérieur tout en créant un endroit moderne et convivial pour passer des moments en famille. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.

