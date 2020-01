Cette semaine direction Bruxelles et cette belle rénovation en plein cœur de la capitale. Ce couple souhaitait agrandir sa superficie tout en gardant le cachet des maisons bruxelloises. Ils ont donc choisi de travailler l’espace jardin avec une extension moderne et ouverte sur l’extérieur, ainsi que l’espace grenier avec une réhausse assumée dans le toit. Un mélange astucieux de matériaux pour donner un cachet à cette confortable habitation.

Downtown Camper Hotel

Extension et rehausse réussies pour cette maison bruxelloise - © Tous droits réservés

Direction la Suède et Stockholm plus précisément ! La ville, devenue une capitale tournée vers l’avenir propose de nombreuses possibilités de logements mais partons à la découverte du Dowtown Camper Hotel. Niché eu cœur d’un paysage citadin, l’hôtel est un véritable refuge végétale pour les amoureux de la nature. Son but ? Inspirer ses hôtes à adopter un mode de vie plus écologique.