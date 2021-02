Extension d'une ancienne maison ouvrière à Bruxelles

Cette semaine, direction la capitale pour découvrir la maison de Stéphanie et Nicolas ! Le couple achète cette petite maison ouvrière mitoyenne en 2015 pour une rénovation complète dans le but d’en faire un cocon confortable. Plusieurs aménagements ont été pensés pour amener de la lumière dans les pièces en enfilade, bien caractéristiques de ce genre de bâtisse. Aujourd’hui transformée, la maison est devenue un joli nid décoré avec goûts et agencée intelligemment malgré sa structure plus longue que large.

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée