Cette semaine, Cédric et Virginie visitent le loft de Damiano et Amandine ! Le couple a acheté une partie de l'ancienne tannerie et a décidé de la transformer en un loft industriel contemporain mais cocon ! Des éléments importants ont été conservés : les plafonds et la structure en béton, les murs en briques… Seuls les cloisons et le sol en mortex sont venus se rajouter pour créer cette jolie ambiance industrielle mais confortable ! Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Transformation radicale pour cet ancien relais de chasse devenu un gîte hyper cosy Esprit industriel mais chaleureux pour ce loft - © Tous droits réservés Direction la belle région de Gaume pour découvrir cette vieille bâtisse devenue un gîte hyper cosy ! Anciennement un relais de chasse, le bâtiment a totalement changé de fonction et accueille les visiteurs. Lors de la rénovation, la préservation du patrimoine s’est imposée aux propriétaires qui ont choisi de conserver l’âme du lieu tout en modernisant l’endroit ! Chaque espace aménagé est un cocon pour soi et une nouvelle occasion de se ressourcer.

Les rocailleurs Esprit industriel mais chaleureux pour ce loft - © Tous droits réservés Amoureux de la nature, ils le sont ! Gabriel Pirlet est rocailleur, un métier peu connu et pourtant bien présent dans nos parcs et jardins. Découvert en Italie, sa profession consiste à aménager les extérieurs en imitant la nature. Parmi ses récents chantiers, on découvre la réalisation d’une grotte en Toscane, la rénovation des rocailles du parc de la Woluwe ou encore une grotte aux étangs d’Ixelles !

Maison de pêcheur rénovée par l’artiste marseillais Benjamin Chasselon Esprit industriel mais chaleureux pour ce loft - © Tous droits réservés Cette petite maison de pêcheur a été bâtie en 1904 par les grands-parents de Benjamin Chasselon. Aujourd’hui, c’est cet artiste plasticien qui y habite et qui l’a rénové à sa manière. Il y a deux parties : la partie privée et l’atelier/galerie. Une transformation bluffante !

Il y a un truc : Création d’une vitrine à partir de vieux châssis Esprit industriel mais chaleureux pour ce loft - © Tous droits réservés Cette semaine, Robert et Valentine ont décidé de donner une seconde vie à leur vieux châssis. Ils l’ont décapé et transformé en une jolie vitrine unique et surtout dans une optique 0 déchet !