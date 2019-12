Samedi soir, le Daft Hôtel accueille toute l’équipe pour une émission spéciale, celle de Noël ! Rendez-vous dans un lodge moderne à la pointe de la technologie à Malmedy. Au programme : découverte de l’univers de Jangala et ses installations végétales, ainsi que du traiteur verviétois Pierre Michel. Créer une ambiance lumineuse ? Emballer vos cadeaux sans déchet ? Virginie et Valentine ne manqueront pas de vous conseiller pour réussir votre soirée de Noël. A samedi soir pour terminer l’année en beauté avec vos 5 animateurs préférés !

Les bougies végétales « Aimez-Vous les Uns les Autres »

Emission spéciale Noël au Daft Hôtel - © Tous droits réservés

Direction l’atelier-boutique d’Isabeau à Bruxelles pour découvrir ses magnifiques réalisations, des bougies ! Et pas n’importe lesquelles, leur cire est 100% végétale et leur senteur sans substance nocive, fabriquées dans le respect de chacun. Pour les plus curieux, Isabeau organise des ateliers pour s’initier à l’art de la cire et passer un super moment entre amis ou en famille. Il n’y a plus qu’à !