Eco transformation d'une grange

Cette semaine, Cédric et Virginie s’arrêtent à Walcourt pour vous présenter une très jolie grange rénovée. A l’abandon depuis des années, les propriétaires ont eu à cœur d’utiliser des matériaux naturels pour redonner un coup de jeune à cette belle bâtisse. A l’origine, la grange était composée d’une écurie, d’une étable et d’une petite habitation. Aujourd’hui, métamorphosée, elle accueille une jolie famille dans un cocon rassurant et surtout modulable ! L’objectif de cette rénovation ? Respecter les caractéristiques initiales de la grange et y faire s’installer un confort tout naturel.

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée