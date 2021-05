Découverte exceptionnelle des Cités Jardins "Le Logis" et "Le Floréal" à Bruxelles

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Cette semaine, direction notre capitale pour découvrir la rénovation exceptionnelle d’une maison de la Cité Jardin " Le Logis " ! Justine et Charles ont eu à cœur de redonner vie à cette bâtisse tout en respectant sa qualité architecturale. L’extérieur a donc été restauré prudemment alors que l’intérieur offre aujourd’hui un nouveau confort à la famille. Joliment décorée et lumineuse, la maison propose un environnement serein et apaisant. Un autre logement de la Cité Jardin sera également au programme, Nathalie nous ouvre les portes de sa maison et nous plonge dans une toute autre atmosphère.

Comment mieux organiser son intérieur ?

© Tous droits réservés Le home organizing vous connaissez ? Ranger sa maison n’a jamais été aussi facile grâce à cette nouvelle tendance. Nous vous proposons de suivre une spécialiste du rangement et de l’aménagement de l’espace, Anne Mathieu. Désencombrer, trier, ranger, donner, jeter.. la home organizer vous accompagne pour vous permettre de créer un espace de vie organisé et plus serein.

Casas na Areia & Cabanas no Rio au Portugal

© Tous droits réservés Ces cabanes de 12m2 construites en bois recyclé et signées Manuel Aires Mateus sont situées dans la magnifique région de Comporta, au Portugal. Elles ont été conçues dans le même principe que celles des paysans portugais d’autrefois. Une fois dépliées, elles se divisent en plusieurs maisonnettes et offrent une vue magnifique sur les rizières. Dépaysement garanti !

Il y a un truc : Fabriquer un bar extérieur

© Tous droits réservés Ca y est le soleil est là et les retrouvailles dans le jardin aussi ! Valentine et Robert pensent à vous et vous fabriquent un super bar extérieur pour épater vos invités. Ne manquez pas les meilleurs conseils de Robert !