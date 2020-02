Découverte de deux appartements en région bruxelloise

Cette semaine, Cédric et Virginie vous font découvrir non pas une mais deux habitations à Bruxelles ! Dans un premier temps, direction une nouvelle construction décorée avec goût. Chaque pièce a son propre univers haut en couleur et tous les éléments y trouvent leur place. Ensuite, direction une belle rénovation menée avec succès. L’appartement de 1910 est modernisé tout en ayant conservé son cachet bruxellois.

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée.