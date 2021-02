Découverte d'une maison d'artistes au charme campagnard

Cette semaine Cédric et Virginie vous font découvrir une maison pas comme les autres ! Direction Rixensart pour visiter la maison atypique de Sophie et Ann, deux artistes fans de décoration. Sophie est peintre, Ann est sculptrice, leur maison leur ressemble et sort des sentiers battus. Elle est composée des nombreux coups de cœur du couple : des retours d’Afrique et d’autres destinations lointaines, des trésors de brocantes, des souvenirs de famille. Une belle caverne d’Alibaba à découvrir !

