Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent à Rhode-Saint-Genèse pour faire la connaissance d’Anouchka, sa famille mais surtout de sa maison ! La force de cette habitation ? Le talent de décoration de sa propriétaire. Cosy et chaleureuse, chaque pièce est en constante évolution selon les envies de changement d’Anouchka, influenceuse déco. Les couleurs, les matières, les lumières sont choisies soigneusement pour embellir les espaces de vie de cette famille.

Cap sur Paris pour partir à la rencontre de la plasticienne Frédérique Morrel et son univers. Au fil du temps, son appartement/atelier s’est transformé en un véritable trésor. En continuel changement, il regorge d’œuvres exubérantes et drôles qui voyagent dans les pièces pour illustrer l’imagination débordante de l’artiste.

Le Sanglier Amoureux

Décoration chaleureuse chez Anouchka - © Tous droits réservés

Vous avez toujours rêvé de passer une nuit dans une cabane en bois au Canada ? Bonne nouvelle, Le Sanglier Amoureux vous propose de loger dans une cabane similaire mais au plus proche de chez vous. Ambiance feutrée, feu de bois, jacuzzi et sauna privatifs non loin des pistes de ski de la Baraque Fraiture… Que demander de plus ? De la neige, peut-être, pour rajouter un peu de magie à ce gîte d’exception.