Découverte à Liège d'une construction minimaliste intégrée dans son environnement

Au programme samedi dans "Une brique dans le ventre": découverte de cette nouvelle construction sur les hauteurs de Liège. Soucieux de fondre son habitation dans le paysage, Michaël Hick a pensé sa structure et ses matériaux pour ne pas dénaturer l’environnement. Le terrain en pente de la maison permet une grande ouverture sur l’arrière pour profiter de la vue sur la vallée verdoyante. Le but de ce projet ? Construire un espace minimaliste et épuré pour créer un environnement propice à la détente.

Kube Hôtel – un hôtel atypique au cœur de Paris

Construction sobre et minimaliste intégrée dans son environnement - © Tous droits réservés

Si vous êtes de passage sur Paris et plus précisément dans le quartier de la Chapelle, un hôtel particulier vous ouvre ses portes ! Avec un décor post-apocalyptique des années 60 pour les parties communes, le Kube Hôtel accueille les clients dans des chambres d’ambiance plus céleste ou d’inspiration nordique. Et ce n’est pas tout ! L’hôtel propose aussi un Ice Bar pour siroter un verre à -20°. Un véritable lieu insolite pour marquer votre séjour à Paris !