Cette semaine, Cédric et Virginie se rendent à Arlon pour découvrir une maison pas comme les autres : une construction multi-résidentielle en murs de paille ! Tout commence en 2005, lorsque Ombelyne et Luc achètent un rempart et se lancent un défi : transformer cette ruine en un immeuble à appartement tout en y injectant leur sensibilité écologique. 4 ans après, pari tenu pour le couple ! Luc s’est d’ailleurs occupé d’une partie de la rénovation tout en utilisant des peintures, enduits et matériaux écologiques, dont les murs construits en paille.

