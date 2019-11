Plus

Cette semaine, nous vous faisons découvrir la vie en communauté au sein de la propriété du Château de Boterberg, près d’Anvers. Le Château offrant des pièces communes, les familles se sont installées aux abords dans les anciennes granges de l’étable, de l’écurie ou encore de la conciergerie. L’objectif était de préserver le charme et l’allure des vieilles bâtisses pour en faire un cocon confortable et chaleureux, défi relevé ! Découverte samedi soir à 20h20 sur La Une.

Micr'Home à Nantes Cohabitation dans le cadre du Château de Boterberg - © Tous droits réservés Pas facile de trouver un logement en ville pour une nuit… Myrtille a trouvé la solution ! Elle a envahi les petits espaces restant dans la ville pour offrir un logement insolite et très pratique en plein centre de Nantes. La Micr’Home est un petit nid perché à 5 mètres du sol sur 3 étages, accessible par une échelle. Toutes les fonctions essentielles d’une habitation s’y retrouvent et sont proposées le temps d’une nuit aux plus curieux. Rendez-vous samedi pour visiter cette révolution de l’architecture urbaine.

Conseils pratiques pour une implantation lumieuse optimale Cohabitation dans le cadre du Château de Boterberg - © Tous droits réservés Les luminaires, parfois oubliés lors des rénovations/constructions, ont pourtant un rôle à jouer dans votre habitation. Qu’ils soient décoratifs, générateurs de lumière ou élaborateurs d’ambiance, les luminaires sont essentiels et leurs différentes fonctions et emplacements doivent être réfléchis. Recommandations ce samedi soir sur la Une !

Wood Home by Florent Cohabitation dans le cadre du Château de Boterberg - © Tous droits réservés Wood Home by Florent – c’est l’aboutissement de plusieurs expériences de vie qui ont conduit Florent à poursuivre ses rêves d’enfance. Il travaille le bois avec passion depuis son plus jeune âge et aime l’alliage des matières sens hésiter à intégrer l’acier dans ses belles réalisations. A découvrir sans modération...

Il y a un truc : fabriquer une boîte aux lettres Cohabitation dans le cadre du Château de Boterberg - © Tous droits réservés Valentine et Robert s’attaquent aujourd’hui à la fabrication et l’installation d’une boîte aux lettres. Conseils pratiques et astuces seront au rendez-vous !