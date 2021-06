Belle rénovation d'une ancienne ferme du 19ème siècle

Pour la dernière de la saison, Cédric et Virginie vous présentent cette magnifique rénovation d’une ancienne ferme du 19ème siècle ! Seuls les murs de briques rappellent l’origine de la bâtisse qui était en ruine, il aura fallu deux années de travaux pour la transformer. Ann Sophie, antiquaire et historienne de l’art, a habillé sa maison avec une décoration mêlant l’ancien et le contemporain, et des matériaux authentiques et chaleureux.

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée.

Post Concept

© Tous droits réservés Situé dans l’ancienne Poste de La Louvière, un magasin insolite vient de voir le jour : Post Concept ! Uniquement décorée d’objets et de mobiliers récupérés, la boutique accueille chineurs et passionnés d’upcycling de manière originale. A la recherche d’objets vintages, industriels, de créations, meubles remis à neuf, pièces atypiques… Post Concept aura sûrement de quoi vous rassasier !

Une piscine dans un container

© Tous droits réservés Spécialisée dans la transformation de container maritime, la société Galanbox propose un concept unique : une piscine modulable et sur-mesure ! A la fois écologique et robuste, ces piscines sont installées facilement et personnalisables à l’infini. Nous ferons aussi un point sur les questions que vous vous posez pour le placement de votre future piscine.

Il y a un truc : Fabrication d’un portique décoratif

© Tous droits réservés Pour la dernière de la saison et la dernière de Valentine, Robert a décidé de lui faire une surprise et de lui organiser un petit verre de départ. Et pour ça, il fallait une jolie décoration de table : un portique décoratif et festif !