Cette semaine cap sur Liège pour notre équipe, au programme : découverte d’une maison rénovée entièrement par la propriétaire, architecte de profession. La rénovation a été longue ; de l’habitation d’origine, il ne reste plus que le plancher, coup de cœur de la famille. Chaque transformation a été pensée avec un souci de simplification et d’épuration. Pour un premier chantier à son propre compte, Laurence Lavigne a relevé le défi haut la main !

L'univers d'un marionnettiste

Maison rénovée au coeur d'un village en région liégeoise - © Tous droits réservés

Pas facile de mêler vies privée et professionnelle quand on est artiste… Louis-Do a trouvé la solution ! Le marionnettiste s’est aménagé un espace confortable pour accueillir sa famille et ses marionnettes. Construire une maison-atelier écologique et économique était une priorité pour ce père de famille. Complétement conçue à l’aide de containers en bois hermétiques et de grandes entrées de lumière, l’habitation consomme peu pour le bien de tous. La récupération est au centre de la décoration, permettant à cette famille de personnaliser l’espace à leur manière. Découverte ce samedi soir sur la Une !