Cette semaine, Cédric et Virginie vous présentent une rénovation spectaculaire ! Charlotte et Bart ont acheté un bien en ruine, squatté et ont en fait une maison accueillante et chaleureuse. Bart, ébéniste indépendant, s’est lancé seul dans la rénovation et après 4 années d’huile de coude, la famille a enfin pu profiter de la bâtisse, méconnaissable. 20 containers ont dû être remplis, le couple est parti de zéro pour reconstruire la maison de leur rêve. Un bel exemple de ce qu’il est possible de faire à partir de peu ! Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

Découverte de l'artiste scénographe de la lumière : Isabelle van Oost Auto-rénovation d'un ancien squat - © Tous droits réservés Isabelle van Oost a vécu pendant 30 ans au Brésil où elle a découvert sa passion pour la scénographie et la lumière. Aujourd’hui, elle travaille pour le théâtre, des expositions, musées, évènements… Mais elle s’est aussi lancée dans la conception de luminaires design et colorés pour illuminer vos intérieurs et reproduire la jolie luminosité du Brésil. Découverte de l’univers de cette artiste !

Dar El Sadaka – résidence de l’artiste Jean-François Fourtou Auto-rénovation d'un ancien squat - © Tous droits réservés Direction le Maroc pour y découvrir la splendide résidence du créateur et artiste sculpteur Jean-François Fourtou. A l’intérieur, on retrouve une décoration colorée et excentrique, mais toujours bien agencée et parfaitement accordée. Découverte de cet espace où chaque pièce nous émerveille !

Il y a un truc : Table d'appoint pour canapé Auto-rénovation d'un ancien squat - © Tous droits réservés Vous ne savez plus où poser la télécommande, votre ordinateur après votre journée ou même votre plateau-repas ? Cette semaine, Valentine et Robert décident de créer une petite table d’appoint pour leur canapé.