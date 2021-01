Cette semaine, Cédric et Virginie retournent à l’école ! Jeanne et Amaury ont eu la bonne idée de rénover entièrement une école de village de 1870 et le résultat est saisissant. Les nouveautés contemporaines amenées par le mobilier se marient parfaitement au charme de l’ancien. Le couple avait à cœur de conserver certains éléments de la bâtisse pour rappeler son origine : l’escalier, la rampe à hauteur d’enfants, le tableau, l’évier en pierre de l’instituteur… Ils ont rénové un maximum de pièces eux-mêmes tout en utilisant des matériaux les plus écologiques possibles.

Bains japonais à l'Hôtel Jam

Ancienne école de village restaurée avec passion - © Tous droits réservés

Bienvenue au Jam Hôtel, THE place to be à Bruxelles. Connu pour sa déco très design, ses soirées animées et son restaurant, l’hôtel a de nombreux atouts que l’émission a déjà mis en avant. Mais cette semaine, ce sont leurs nouveaux bains publics japonais situés au sous-sol de l’hôtel qui nous intéressent. La nouvelle partie " Atsukan " met à disposition des clients 10 baignoires pour vous offrir une expérience inédite et hors du temps !