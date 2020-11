Ancien atelier de photographie transformé en habitation contemporaine

Cette semaine, Cédric et Virginie se rendent à Bruxelles pour visiter une rénovation intéressante ! Quentin et Anaïs ont souhaité transformer un ancien atelier de photographie en une habitation contemporaine et cocon. Défi relevé pour ce couple ! La maison disposée de long, possède aussi un accès vers l’extérieur grâce à un chouette patio de ville végétalisé. Une belle idée qui change la décoration de l’habitation en fonction des saisons et des paysages qui les accompagnent.

Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion !

Programme disponible aussi en version sous-titrée