Cette semaine, Cédric et Virginie vous donnent rendez-vous à Overijse pour vous faire découvrir un projet très original : ce couple a aménagé sa maison dans la buanderie d’un ancien sanatorium moderniste. Lorsqu’ils ont acheté le bâtiment, il était en ruine. Il a donc fallu tout restaurer ! Aujourd’hui, le site est métamorphosé. Les pièces sont lumineuses et épurées, et l’intérieur est caractérisé par une belle harmonie entre du mobilier parfois vintage, parfois contemporain. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

L'hôtel et bar ’’OFF’’ Aménagement d'une buanderie d’un ancien sanatorium en une habitation - © Tous droits réservés Si vous cherchiez un endroit insolite à Paris, nous l’avons trouvé, l’OFF Paris Seine est le premier hôtel et bar flottant de la Capitale française ! Les 48 chambres vous accueilleront dans un décor chaleureux et moderne, et vous offriront une vue panoramique sur la Seine. Un lieu à voir absolument lors de votre prochaine visite à Paris !

NDCM fabrication de meubles en bois récupéré Aménagement d'une buanderie d’un ancien sanatorium en une habitation - © Tous droits réservés Bienvenue à la Manufacture Urbaine de Charleroi, anciennement médiathèque. Le but de cette visite ? La découverte du superbe mobilier qui caractérise les lieux. Signés NDCM, les différents meubles sont réalisés à partir de bois récupéré, exclusivement de palettes ! Rencontre avec les créatrices : Nathalie et Christelle.

Budget Serré : la maison d’Emilie Aménagement d'une buanderie d’un ancien sanatorium en une habitation - © Tous droits réservés Acheter et rénover pour un tout petit budget ? C’est possible ! C’est d’ailleurs ce qu’a fait Emilie avec l’achat de sa toute petite maison qu’elle a complètement remise à neuf. Objectifs : budget serré, rentabilisation de l’espace et économie d’énergie.

Il y a un truc : Peindre des chaises de façon originale Aménagement d'une buanderie d’un ancien sanatorium en une habitation - © Tous droits réservés Cette semaine, Valentine et Robert vous proposent de moderniser vos vieilles chaises ! Au programme : conseils et astuces pour réaliser parfaitement une peinture Tie and Dye tendance.