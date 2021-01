Amélioration énergétique pour cette maison contemporaine

Cette semaine, Cédric et Virginie découvrent la maison de Muriel et Christian à Bruxelles ! L’objectif de leur rénovation était multiple : moderniser, amener de la lumière et améliorer la durabilité du projet. Et pour cela, plusieurs systèmes ont été pensés tels qu’une toiture verte, des panneaux photovoltaïques, des capteurs solaires, une isolation renforcée… La maison, trop cubique au goût du couple, a été rénovée et agrandie au niveau de la cuisine pour lui permettre d’être plus lumineuse. Rendez-vous samedi soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio après diffusion ! Programme disponible aussi en version sous-titrée

