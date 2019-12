Ambiance cosy et chaleureuse pour cette maison à Nandrin

Cette semaine direction Liège à la découverte de Namo, une entreprise familiale de décoration. Avec une maman décoratrice et un papa artisan du bois, Maud ne pouvait que devenir architecte d’intérieur ! Elle et ses parents, Nadine et François, travaillent à l’unisson pour créer l’intérieur de vos rêves, tout en soutenant l’artisanat local et le commerce de proximité. Au programme ? Exploration de leur univers, de leur atelier en passant par leur maison, décorée évidemment avec goût.

