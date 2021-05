« Un Monde à part » : la nouvelle offre découverte de la RTBF

François Mazure quitte donc son costume de journaliste pour endosser celui de baroudeur . Il vous emmène désormais aux quatre coins du monde à la recherche de ce qu'il y a de plus inattendu, insolite et surprenant !

Socio-anthropologue de formation et baroudeur depuis plus de 20 ans, François Mazure a déjà parcouru une soixantaine de pays à travers le Monde. © Renaud Hoyois

" Sur cette planète où l’on peut prendre un avion comme on prend un bus, où mille objectifs se dirigent dans la même direction pour prendre la même photo, " Un Monde à part " a pour ambition de détourner l’angle de la caméra pour offrir au public un regard neuf sur le monde dans ce qu’il a d’inattendu, insolite, surprenant. "



Accompagné de Renaud Hoyois, son compagnon/cameraman d’aventure, ils sillonneront les quatre coins du monde et partageront le quotidien de communautés étonnantes, se rendront dans des lieux hors du commun et seront forcément confrontés à des situations improbables. Pour cette première saison, vous découvrirez son aventure à bord du Sam Simon de l’ONG Sea Shepherd, les justiciers de l’océan. Mais aussi son baptême de " policier d’élite " avec les forces spéciales colombiennes. Ou encore sa vie de survivaliste dans le Dakota du Sud, sa rencontre avec les amérindiens, les " oubliés de l’Amérique du Nord ", ou encore son immersion parmi les rangers du parc des Virunga au Congo.