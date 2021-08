En immersion dans le plus bel hôtel du monde

François Mazure vous emmène au Maroc pour une visite exclusive du plus bel hôtel au Monde : le Royal Mansour de Marrakech.



Entre faste, luxe et discipline, vous allez découvrir les coulisses de ce palace dont le roi du Maroc est le propriétaire. Rien ne semble trop beau pour satisfaire une clientèle richissime. De Michèle Obama, aux champions d’Europe italiens, les stars se bousculent pour occuper ces riads privatifs au luxe inégalé.



Un reportage à découvrir ce dimanche 15 août dès 20h15 sur La Une et sur Auvio.