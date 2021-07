Au cœur des gangs du Salvador

Avec sa nature tropicale et ses lacs volcaniques, le Salvador a tout d'une destination paradisiaque. Mais les touristes y sont de plus en plus rares. Car le pays est devenu le plus dangereux du monde.



Depuis les années 90, ce petit État d'Amérique Centrale est ravagé par une guerre des gangs qui a déjà fait plus de 100 000 morts, pour une population d'à peine 6 millions d'habitants. Un taux d'homicide record. Pour " Un Monde à part ", François Mazure vous propose une immersion exclusive au cœur de ces gangs aux méthodes extrêmes.



Ce reportage est à découvrir le dimanche 08 août dès 20h15 sur La Une et sur Auvio.