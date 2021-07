À la rencontre des survivalistes

À l’occasion de la fête nationale américaine, François Mazure vous emmenait en immersion à Vivos xPoint, un village complètement fou du Dakota du Sud où vivent des survivalistes. Le site rassemble 600 bunkers en béton censés assurer la survie de ses habitants, quelle que soit le type de menaces …

Entre thèses conspirationnistes et peur d’à peu près tous les dangers de nos sociétés modernes, ces hommes et ces femmes surarmés se préparent à la fin du monde.



Voici un extrait du reportage. Notre rencontre avec Wayne qui possède un véritable arsenal de guerre dans son bunker et sait parfaitement comment l'utiliser... Que se passerait-il si, dans un moment d'angoisse, il décidait de passer à l'action ?