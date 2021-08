À la rencontre des oubliés de l’Amérique

François Mazure vous propose de vivre une immersion inouïe dans la réserve indienne de Pine Ridge aux Etats-Unis. Vous allez découvrir que les populations natives américaines sont véritablement les laissées pour compte des USA.



Ainsi, dans la première puissance mondiale, les amérindiens de Pine Ridge vivent sans eau potable, sans système de collecte de déchets et dans des conditions sanitaires tragiques. Là-bas, l'espérance de vie est de 55 ans. Le taux de chômage dépasse les 85%... Entre alcoolisme, violence et racisme, le quotidien des habitants de Pine Ridge est à peine croyable.

Bienvenue dans l’endroit le plus désoeuvré, le plus triste et le plus pauvre des États-Unis.