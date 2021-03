"Un homme d’honneur" avec Kad Merad et Gérard Depardieu, à revoir sur Auvio !

Gloria, Je te promets, Infidèle… Les adaptations françaises de séries internationales à succès sont nombreuses. En ce moment, les séries Gloria et Un homme d’honneur sont diffusés sur la Une et à revoir sur Auvio !

La série israélienne Kvodo, sortie en 2017, a fortement influencé les productions internationales puisqu’elle a connu une adaptation américaine fin 2020 avec Bryan Cranston (de Breaking Bad) intitulée Your Honor, et elle connaît désormais une adaptation française avec Kad Merad et Gérard Depardieu : Un homme d’honneur. Kad Merad incarne Richard Altman, un juge réputé et très respecté. Impartial et juste dans son travail, sa vision des choses va changer lorsqu’il va devoir couvrir son fils ayant commis un délit de fuite face au fils d’un puissant mafieux (incarné par Gérard Depardieu).

Un casting déjà alléchant pour l’adaptation française, qui n’a pas à rougir face à ses homologues israéliens et américains, auquel viennent s’ajouter Rod Paradot, Aure Atika ou encore Zabou Breitman, entre autres.