Truite saumonée aux fèves des marais et tian de cabillaud et plates de Florenville aux herbes

Deux plats de poisson simples et savoureux au menu ce soir. Pourquoi pas les préparer ce dimanche pour votre maman dont c'est la fête ?

Truite saumonée aux fèves des marais (pour 4 personnes)

4 morceaux de truite saumonée sur peau

1/2kg de fèves des marais

2 tranches de jambon d’Ardenne

2 feuilles de sauge

Sarriette en poudre

1 verre de vin blanc sec

4dl de crème fraîche

1/2 citron

Fleur de sel

Poivre du moulin

1/ Préchauffez le four à 180°.

2/Écossez les fèves des marais et blanchissez-les. Après les avoir égouttées, rafraîchissez-les et enlevez la seconde peau. Réservez.

3/ Sur une plaque à four, disposez des carrés de papier gras. Versez sur chacun un filet d’huile d’olive et placez un morceau de truite saumonée. Ajoutez une pincée de sarriette, de la sauge finement ciselée, fleur de sel et un tour de moulin. Enfournez pour 8’.

4/ Pendant ce temps, faites bouillir la crème, ajoutez le vin blanc, le jambon finement ciselé et les fèves des marais, gardez au chaud.

5/ Lorsque le poisson est cuit, dressez-le sur assiette, arrosez d’un filet de citron et servez avec les fèves des marais.

Tian de cabillaud et plates de Florenville aux herbes (pour 4 personnes)

1 dos de cabillaud de 600g

600g de " plates "

Quelques brins de pimprenelle

50g de pourpier

4 petites tomates anciennes bien mûres

Huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin

1/ Préchauffez votre four à 180°.

2/ Épluchez les plates et blanchissez-les 5 bonnes minutes à l’eau bouillante salée. Égouttez-les et taillez-les en tranches de 1cm.

3/ Pochez le cabillaud quelques instants, égouttez-le et détaillez-le en pétales.

4/ Dans des ramequins plats en terre cuite de +-15cm de diamètre, alternez tranches de plate, de tomates et de cabillaud pour former une rosace et couvrir le ramequin.

5/ Assaisonnez de fleur de sel, poivre du moulin et saupoudrez de pimprenelle. Enfournez

6/ Sortez vos ramequins du four lorsque la surface est légèrement dorée. Servez avec une petite salade de pourpier.