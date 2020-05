Florida blue crab fritters et key lime pie

Ce mardi Gerald et Isabelle vont cuisiner des spécialités de Floride.

Florida blue crab fritters (pour 4 personnes)

100g de farine fermentante

1 càc de baking powder

5cl de babeurre ou lait fermenté

1 gousse d’ail émincée

1/2 oignon rouge émincé

1/2 poivron émincé

1/2 bouquet de persil ciselé

1 càc de sauce chili

1 oeuf

1/2 càc de mélange d’épices pour fruits de mer (seafood seasonning)

500g de chair de crabe bleu

Sel et poivre du moulin

Huile de friture

Pour la sauce:

1/2 yaourt

1càc de câpres émincés

1 cornichon émincé

1/2 càc de sauce chili

Persil ciselé

Menthe ciselée

Sel et poivre du moulin

1/ Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients secs. Ajoutez le lait et l’oeuf et mélangez jusqu’à ce que ce soit homogène.

2/ Ajoutez l’ail, l’oignon, le poivron, le persil, la sauce chili et les épices.

Mélangez bien et ajoutez le crabe petit à petit.

3/ A l’aide d’une cuillère à soupe, formez des boules et laissez-les tomber dans l’huile chaude de la friteuse. Laissez frire 2 à 3 minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

4/ Servez chaud avec la sauce yaourt et un peu de salade.

Key lime pie (pour 4 personnes)

300g de sablés au beurre

60g de beurre fondu

180ml de jus de citron vert (entre 6-8 citrons)

Le zeste de 2 citrons verts

600ml de lait concentré sucré

100g de crème fraîche épaisse

1/ Préparez le fond de tarte en écrasant les sablés au beurre, et en liant la poudre obtenue avec le beurre fondu

2/ Répartissez bien cette pâte dans un moule à tarte recouvert de papier cuisson, en remontant bien sur les bords, tassez avec vos doigts

3/ Passez 10 minutes à 175°C et laissez tiédir

4/ Préparez la crème au citrons verts en mélangeant avec une cuillère le lait concentré sucré, la crème fraîche, le zeste et enfin le jus de citron

5/ Répartissez la préparation obtenue dans le fond de tarte et passez 8 minutes à 175°C

6/ Laissez refroidir et réservez au frais quelques heures

7/ Servez avec de la chantilly et des zestes de citron